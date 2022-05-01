Altay, son ana kadar pes etmeyecek

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Sinan Kaloğlu, ligde kalma umutlarının az olmasına rağmen mücadelelerini son ana kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Kaloğlu, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atakaş Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

Maçın son dakikasına kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirten Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Son haftalarda doğru oyun oynuyoruz ancak sonuca gidemiyorduk. Ancak bu karşılaşmada öne geçtik, daha sonra doğru savunma ile iyi mücadele ederek üç puanı aldık. Bu kadar eksiğimiz olmasına rağmen önemli bir deplasman olan Hatay'dan 3 puanla dönmek önemli. Umutlarımız az da olsa son ana kadar mücadelemize devam edeceğiz."

Ligde 33 puanla 17. sırada yer alan Altay, bu akşam oynanacak Göztepe-Çaykur Rizespor maçında konuk takımın puan kaybı halinde Çaykur Rizespor'la birlikte lige veda edecek.