  • BIST 2.372,35
  • Altın 942.117
  • Dolar 15.8689
  • Euro 16.7587
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi

Spor Toto Süper Lig'e çıktığı sezon veda eden Altay, ligdeki 42 yıllık geçmişinde en başarısız 6. sezonunu geçirdi.
Altay, Süper Lig'deki en başarısız 6. sezonunu geçirdi

Geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Altay, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladığı sezonda daha sonra Mert Nobre, Serkan Özbalta ve son olarak Sinan Kaloğlu ile çalıştı.

Ligden düşmesi daha önce kesinleşen ve sezonu dünkü Kasımpaşa mağlubiyetiyle sezonu 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 22 yenilgiyle tamamladı. Sıralamada 34 puanla 18. durumdaki Altay, 39 gol atarken, kalesinde 57 gol gördü.

Daha önce 1982-1983, 1989-1990, 1999-2000 ve 2002-2003 sezonlarında lige vedan eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'deki 42. sezonunda maç başına galibiyet oranına göre en başarısız 6. sezonun geçirdi.

İzmir temsilcisi, 1982-1983 sezonunda 34 maçta 7 galibiyetle en başarısız sezonunu yaşamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nun ikinci gün etabı başladı22 Mayıs 2022 Pazar 11:25
  • NBA Doğu Konferansı finalinde Heat, Celtics karşısında seride 2-1 öne geçti22 Mayıs 2022 Pazar 10:26
  • Ergin Ataman, Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyon olarak tarih yazdıklarını söyledi22 Mayıs 2022 Pazar 10:25
  • Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı22 Mayıs 2022 Pazar 10:24
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü'ne yeni stat müjdesi22 Mayıs 2022 Pazar 10:23
  • Erdoğan'dan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara tebrik21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:43
  • Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı21 Mayıs 2022 Cumartesi 14:23
  • NBA'de yılın en iyi savunma 5'leri belli oldu21 Mayıs 2022 Cumartesi 13:24
  • Şampiyon Trabzonspor, sezonu Medipol Başakşehir deplasmanında tamamlıyor21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:22
  • Burak Yılmaz sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı20 Mayıs 2022 Cuma 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti