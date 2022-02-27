Altay, yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Altay, Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Altay öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda arka taraftaki Thaciano'nun dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada ceza sahası içinde Furkan Soyalp'in kaleye gönderdiği topu Pinares uzaklaştırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu, Pinares'in pozisyonda elle müdahalesi olduğunu tespit edip, penaltı kararı verdi.

18. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

22. dakikada Altay bir kez daha öne geçti. Sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Doğan Erdoğan'ın ters vuruşunda, direğe çarpan top kaleci Günay'a da dokunup filelere gitti: 2-1.

26. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Furkan Soyalp'in savunma arkasına attığı topa hareketlenen Maxim, meşin yuvarlakla ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 2-2 berabere sona erdi.

47. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Figueiredo'nun kötü vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

51. dakikada Altay öne geçti. Pinares'in pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Poko, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.

86. dakikada hızlı gelişen Altay atağında Kazımcan Karataş'ın uzun pasına hareketlenen Bamba'nın yaptığı vuruşta Djilobodji'nin müdahale ettiği top kornere çıktı.

Müsabaka Altay'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyet

Altay, yıllarca Türk futboluna hizmet verdikten sonra tekrar inşa edilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.

Atakaş Hatayspor maçıyla tekrar futbolseverlere hizmet veren statta bu sezon 6. maçına çıkan Altay, aldığı 1 beraberlik ve 4 yenilginin ardından Gaziantep FK'yi mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK müsabakasına kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı müsabakalarda Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olup, Çaykur Rizespor'la berabere kalmıştı.

İç sahada en başarısız ekiplerden biri olan Altay, kendi evinde 8 maç sonra galip geldi.

Müsabakayı 4 bin 192 taraftar takip etti.