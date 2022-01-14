  • BIST 2.067,82
  • Altın 790.11091
  • Dolar 13.57
  • Euro 15.5663
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -6 °C
»

Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Altay'da görevinden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli, Süper Lig'e çıkardığı siyah-beyazlı ekiple bu kulvarda 20 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
Altay'dan ayrılan Mustafa Denizli, Süper Lig'de en başarısız dönemini yaşadı

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı. Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın başına geçti.

Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu'yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

Altay'da 0,9 puan ortalaması
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig'de 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001'de 2,24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa'da ise 1,04 puan ortalamasında kalmıştı.

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay'da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli'nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı. Denizli, bu karşılaşmalarda 1,82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de Memphis Grizzlies'ten peş peşe 11. galibiyet14 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Süper Lig'de 14 ekipte teknik direktör değişikliği yaşandı14 Ocak 2022 Cuma 10:38
  • Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek14 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Kovid-19 salgını Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na ilgiyi düşürdü14 Ocak 2022 Cuma 10:37
  • Barcelona Yusuf Demir'i Rapid Wien'e geri verdi14 Ocak 2022 Cuma 09:52
  • Altay'da Mustafa Denizli görevinden ayrıldı14 Ocak 2022 Cuma 09:51
  • Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da14 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Yunan raket Tsitsipas'tan Djokovic'e eleştiri14 Ocak 2022 Cuma 09:11
  • Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi14 Ocak 2022 Cuma 09:10
  • Fenerbahçe taktik çalıştı13 Ocak 2022 Perşembe 22:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti