Altın, 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Altın fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında küresel piyasaların riskten kaçış moduna geçmesiyle 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı askeri operasyon sonrasında 2021’in başından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. Gram altın da Dolar/TL ’deki yükseliş ve küresel altın fiyatlarındaki sıçrama ile 860 TL’nin üzerini gördü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu. Gelen haberler arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de büyük patlama sesleri duyulduğu bilgisi yer aldı.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ons altın fiyatı

Ons altın, haftaya Ukrayna’daki tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla küresel yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken altın da yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.940 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın haftaya 840 TL civarında başladıktan sonra çarşamba günü 850 TL sınırına kadar tırmanmıştı. Küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine tırmanan gram altın, perşembe günü 861 TL seviyesinde bulunuyor.