Altın 6 ayın en düşük seviyesine yakın

Altın, piyasalarda yükselen resesyon endişeleri ve yatırımcıların güvenli varlık olarak dolara yönelmesiyle 6 ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Altın, büyüyen resesyon endişeleriyle yatırımcıların güvenli varlık olarak dolara yönelmesiyle 6 ayın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Spot altın, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek amacıyla küresel çapta sıkılaşmaya gitmesiyle ekonomik bir çöküşün bir yaklaştığına dair endişelerle birlikte Salı günü yüzde 2,4 düşerken ABD doları Mart 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hızla bozulan ABD ekonomik görünümüne ilişkin işaretler, tahvil yatırımcılarını Fed’in 2023 yılında faiz indirmlerini de içeren bir politika değişimine gideceğine ikna etti.

YATIRIMCI VERİLERE ODAKLANDI

Fed’in Çarşamba günü yayımlanacak toplantı tutanakları uzmanlar tarafından merkez bankasının sıkılaşma politikasında nasıl ilerleyeceğine ve 26-27 Temmuz’da yapılacak toplantıda 50 veya 75 baz puan faiz artırım seçeneklerinden hangisini seçeceğine dair ipuçları için dikkatle incelenecek. Yatırımcıların bekleyeceği diğer veriler ise Cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri olacak.

“Spot altın şimdiye dek doların gölgesinde kalıyor gibi görünüyor” diyen MineLife Kıdemli Maden Analisti Gavin Wendt, “Altın şimdiye dek piyasaların ve güvenin düşüş gösterdiği ortamda iyi bir performans gösterdi ancak doların son dönemde değer kazanması ABD para birimi üzerinden fiyatlanan altına negatif etki etti” değerlendirmesinde bulundu. Gavin değerli metalin istikrar kazanmaya çalıştığını ve toparlanmaya çalıştığını ekledi.

Dün güne 977 liradan başlayan gram altın bugün 970 lira seviyesinde işlem görüyor.