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Altın, ABD enflasyonu ile yükseldi

Altın ABD'de 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyon ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşında barış görüşmelerinin tıkandığını açıklamasıyla talep görmeye devam ederek yükselişini sürdürdü.
Altın, ABD enflasyonu ile yükseldi

Altın, yatırımcıların Fed’in sıkılaşma yol haritası sonrası gelen son enflasyon verisi ve Ukrayna’da devam eden savaşın olası sonuçlarını değerlendirmesiyle son dört haftanın zirvesine yaklaştı.

Değerli metal Asya piyasalarında art arda beşinci seansta da yükselişini sürdürdü.

ABD'de dalgalı gıda ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla oluşan çekirdek enflasyonda toparlanma olsa da manşet enflasyon Mart ayında 1981’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahvil getirileri Salı günkü düşüşün ardından piyasaların, Fed’in faizleri artırma konusunda ne kadar agresif davranacağı konusunda beklentilerini düşürmesiyle yükselişine devam etti.

Spot altın fiyatları, Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enflasyonist baskı ortamında değer saklama aracı olarak yatırımcıların ilgi göstermesi nedeniyle destek görmeye devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile yapılan barış görüşmelerinin tıkandığı ve “özel askeri operasyonun” devam edeceğine dair açıklamaları altın gibi güvenli varlıklara olan talebin de artmasına neden oldu.

“Spot altın alıcıları hala Fed’in petrolün yükselişini ve gıda enflasyonunu dizginleyebileceğine inanmıyor” diyen SPI Asset Management Kurucu Ortağı Stephen Innes, “Putin’in barış görüşmelerinde çıkmaza girildiğini söylemesi nedeniyle görülebilir gelecekte Ukrayna savaşında bir son görülmemesi de altının desteklenmesine neden oluyor ve fiyatlara jeopolitik riskler kaynaklı yeni primler eklenmesine yol açıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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