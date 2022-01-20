Altın Biden'dan destek buldu

Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sonrasında 1.840 doların üzerine tırmanırken, tahvil faizlerindeki düşüş de değerli metali destekledi.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden’ın konuşması sonrasında tahvil faizlerindeki yükselişin duraksamasıyla yükseldi. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 800 TL sınırına ulaştı.

Biden, enflasyonla mücadelenin Fed’in görevi olduğunu ve merkez bankasının parasal teşvikleri azaltma planını desteklediğini söyledi. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi 2 yılın zirvesinden gerilerken, S&P 500 yüzde 1 düşüş kaydetti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki jeopolitik gerginlikler de güvenli liman altına olan talebi artırdı. Biden, Vladimir Putin’in sınıra 100 bin tabur asker yığdıktan sonra Ukrayna’ya ilerleyeceğini düşündüğünü söyledi fakat Rus liderin planları arasında tam bir işgalin olmadığını belirtti.

Ons altın fiyatı

Ons altın, hafta başından bu yana aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra Biden’ın açıklamalarıyla çarşamba gününü 1.840 dolar civarında kapattı. Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyelerde işlem gören değerli metal, perşembe sabahı 1.839 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, hafta başında Dolar/TL ’deki yükselişle 800 TL’nin üzerine çıktıktan sonra haftanın kalanında inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Küresel altın fiyatlarındaki yükselişi dolar/TL’deki düşüşten dolayı sınırlı yansıtan gram altın, perşembe sabah saatlerinde 795 TL civarında bulunuyor.