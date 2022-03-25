Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi

Altın, enflasyon endişeleri ve uzayan savaşın emtialar üzerinde fiyat baskısı yaratacağı beklentileri nedeniyle yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle haftayı yüzde 2'lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor

Altın, Ukrayna savaşı ve hız kazanan küresel enflasyonun güvenli varlıklara yatırım akışını tetiklemesiyle haftayı yüzde 2’lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklaması sonrası yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Ukrayna’da yaşanan savaş, Rusya’nın ana tedarikçilerden olduğu doğalgaz, buğday, alüminyum ve nikel gibi emtiaların küresel piyasalarda azalacağı endişesiyle dünyanın ana ekonomileri üzerinde enflasyonist baskısını artırarak sürdürüyor.

“Altının Mart ayında elde ettiği yükselişin büyük kısmını geri vermesiyle, dikkatler değerli metalin enflasyona karşı hedge aracı olarak rolüne kayacak” diyen Guardian Vaults İş Geliştirme Müdürü John Feeney, piyasanın artan tahvil getirilerine rağmen yükselmesinin boğa piyasasına işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir bilgi notunda artan enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini ve ikinci çeyrek için 2 bin dolar öngördüklerini belirterek, “Sonrasında merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri artıracağını ve altını baskılayacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Hazinesi ABD Başkanı Biden’ın Rusya ile altın işlemlerinin yasaklayan bir kanunu imzaladığını duyurdu. Bu emirle birlikte ilk kez piyasaların yaptırıma tabi Rus kurumlarıyla altın üzerinden işlem yapmamalarına dair resmi bir talimat yayımlanmış oldu.

Spot altın yüzde 0,2 artarak 1961 dolara yükseldi.