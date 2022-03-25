  • BIST 2.182,27
  • Altın 931.395
  • Dolar 14.8256
  • Euro 16.3537
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -2 °C
»

Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi

Altın, enflasyon endişeleri ve uzayan savaşın emtialar üzerinde fiyat baskısı yaratacağı beklentileri nedeniyle yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle haftayı yüzde 2'lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Altın enflasyon endişeleriyle yükseldi

Altın, Ukrayna savaşı ve hız kazanan küresel enflasyonun güvenli varlıklara yatırım akışını tetiklemesiyle haftayı yüzde 2’lik yükselişle kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklaması sonrası yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Ukrayna’da yaşanan savaş, Rusya’nın ana tedarikçilerden olduğu doğalgaz, buğday, alüminyum ve nikel gibi emtiaların küresel piyasalarda azalacağı endişesiyle dünyanın ana ekonomileri üzerinde enflasyonist baskısını artırarak sürdürüyor.

“Altının Mart ayında elde ettiği yükselişin büyük kısmını geri vermesiyle, dikkatler değerli metalin enflasyona karşı hedge aracı olarak rolüne kayacak” diyen Guardian Vaults İş Geliştirme Müdürü John Feeney, piyasanın artan tahvil getirilerine rağmen yükselmesinin boğa piyasasına işaret ettiğini sözlerine ekledi.

Morgan Stanley analistleri geçtikleri bir bilgi notunda artan enflasyon ve jeopolitik belirsizliklerin altını biraz daha yukarı taşıyabileceğini ve ikinci çeyrek için 2 bin dolar öngördüklerini belirterek, “Sonrasında merkez bankalarının enflasyonla mücadele için faizleri artıracağını ve altını baskılayacağını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Hazinesi ABD Başkanı Biden’ın Rusya ile altın işlemlerinin yasaklayan bir kanunu imzaladığını duyurdu. Bu emirle birlikte ilk kez piyasaların yaptırıma tabi Rus kurumlarıyla altın üzerinden işlem yapmamalarına dair resmi bir talimat yayımlanmış oldu.

Spot altın yüzde 0,2 artarak 1961 dolara yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününü yükselişle tamamladı24 Mart 2022 Perşembe 15:24
  • Merkez Bankası rezervleri 108,7 milyar dolar oldu24 Mart 2022 Perşembe 15:02
  • Şehit aileleri, 65 yaş üstü ve cihaza bağlı tüketicilerin doğal gazı 3 ay kesilemeyecek24 Mart 2022 Perşembe 14:42
  • Bakan Varank'tan sanayicilere "yatırımlara devam" çağrısı24 Mart 2022 Perşembe 14:41
  • Tarım ve Ticaret Bakanlığı'ndan şeker ve ayçiçek yağı açıklaması24 Mart 2022 Perşembe 13:51
  • 'Yeni spor yasası' TBMM'ye sunuldu!24 Mart 2022 Perşembe 13:47
  • Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği tohumları toprakla buluştu24 Mart 2022 Perşembe 12:46
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz24 Mart 2022 Perşembe 12:45
  • Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapılmaktadır24 Mart 2022 Perşembe 12:45
  • Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı24 Mart 2022 Perşembe 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti