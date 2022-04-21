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Altın Fed mesajlarına rağmen seviyesini koruyor

Altın, gelecek Fed toplantısında daha büyük bir faiz artışına kesin gözüyle bakılmasına rağmen yatırımcıların jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonun düşmeyeceğine dair endişeleri nedeniyle seviyesini korumaya devam ediyor.
Altın Fed mesajlarına rağmen seviyesini koruyor

Altın, yatırımcıların artan tahvil getirileri ve güçlenen doları göz ardı ederek politik ve ekonomik risklere odaklanmasıyla bu yıl yüzde yedinin üzerinde değer kazanarak direncini korumaya devam ediyor.

Geleneksel getiriler ve para birimlerindeki gelişmeler altının değerinin üzerinde olduğuna işaret ederken, güvenli varlıklara olan talep güçlü kalmaya devam ediyor.

Bunun başlıca nedenlerinden birinin altın yatırımcılarının Fed’in son 40 yıldır görülen en yüksek enflasyonu ekonomiye zarar vermeden düşüremeyeceğine inanması olduğu düşünülüyor. Bu yatırımcılar için altın artan fiyatlar ve düşük büyümeye karşı iyi bir değer koruma aracı olarak öne çıkıyor.

"Altın yoğun şekilde Fed'in başarısızlığını fiyatlıyor"

“Altın, Fed’in reel faizleri artırırken ekonomide yumuşak bir iniş gerçekleştirme yeteneğini sorguluyor” diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, “Altının, Fed’in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz” değerlendirmesinde bulundu.

UBS Group Analisti Joni Teves de artan reel faizler için daha az endişeli olan yatırımcıların Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası artan jeopolitik belirsizlikler nedeniyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.

Çatışmalar artarsa altına talep artabilir

Küresel ekonomik görünüm, Ukrayna savaşı ve Çin’in Kovid-19 kaynaklı yeni kapanmalar yaşaması nedeniyle bozulan güçlü ekonomik toparlanma nedeniyle zayıflamaya başladı. Hali hazırda büyüme tahminleri üzerinde baskı kuran çatışmaların tekrar alevlenmesinin altının cazibesini tekrar artırabileceği düşünülüyor.

Rusya’ya uygulanan yaptırımların altında çok daha büyük bir değişime neden olabileceğini düşünenler de var. Credit Suisse’in etkili analistlerinden Zoltan Pozsar, Rusya Merkez Bankası’nın sahip olduğu rezervlerin yarısına el konmasının altının çok daha önemli bir rol oynayacağı yeni bir mali paradigmayla sonuçlanabileceğine dikkat çekti.

Rusya Merkez Bankası alternatif varlık birikimine yöneliyor

“Mevcut fiyatların enflasyon ve artan getirilerden daha çok ortaya çıkan jeopolitik riskler ve Rusya Merkez Bankası’nın alternatif varlıklar biriktirmeye yönelmesiyle alakası var” diyen Asia Pacific Küresel Piyasalar Stratejisti David Chao, “Altının daha yüksek seviyelerde olmamasına daha çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Batı ülkelerinin dünyanın ikinci en büyük altın üreticisi olan Rusya’dan gelen altınları kara listeye almasının da fiyatlar üzerinde ciddi bir etkisi olacağı düşünülüyor.

Yine de birçok takipçi için altının rallisinin biteceğine dair birçok işaret mevcut. Enflasyondan arındırışmış hazine tahvilleri Çarşamba günü ilk kez pozitife dönerken dolar da 2020 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerden işlem görerek altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirdi.

Fed toplantısı bir sonraki büyük test olacak

Altının bir sonraki büyük testi iki hafta sonra yapılacak olan ve enflasyonun dizginlenmesi için sert bir adımın beklendiği Fed toplantısı olacak. Yatırımcılar Fed yetkililerinin toplantıda daha öncekilerden daha büyük bir faiz artışı yapacaklarına kesin gözüyle bakıyorlar.

“Fiyat baskılarının zirve noktasına ulaştığına dair bazı erken işaretler görmekle birlikte ekonominin direncini koruduğunu görüyoruz” diyen Julius Baer Group Analisti Carsten Menke, “Ukrayna’daki savaşın daha da kötüleşmeyeceğini varsayarsak güvenli liman arayanların altına olan talebi düşmeye başlamalı” ifadelerini kullandı.

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