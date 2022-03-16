Altın Fed öncesi düşüşüne son verdi

Spot altın 3 günlük düşüşün ardından yaklaşan Fed faiz toplantısını beklemeye geçerek yatay bir seyre geçerken uzmanlar değerli metalin bir süre daha 1850-1950 bandında seyredeceğini öngörüyor.

Altın 3 günlük düşüşün ardından yatırımcıların faiz artışı kararı çıkması beklenen Fed toplantısını beklemeye geçmesiyle yatay bir seyir izlemeye başladı.

Ons altındaki hızlı yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle Gram Altın fiyatları da hızla yükseliş göstermişti. Değişen piyasa ortamıyla birlikte gram altın da güç kaybına uğramış oldu. Haftaya 940 lira seviyelerinden başlayan gram altın şu sıralar 907 liradan alıcı buluyor.

Spot altın Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyonun güvenli varlıklara talebi artırmasıyla geçtiğimiz hafta rekor seviyesine 5 dolar yaklaşması sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüş, yatırımcıların Fed’in 2018’ten bu yana ilk faiz artışını yapacağı beklentisiyle değerli emtiaya olan talebini azaltmasıyla geldi.

ABD Merkez Bankası’nın sıkılaşma döngüsüne dair yol haritası Rusya’nın izolasyonu ve savaş nedeniyle ortaya çıkan riskler nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Bloomberg ekonomistleri Fed Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü şahin tavrını korumasını beklerken ilerisi için izlenecek politikanın Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) mevcut enflasyonu nasıl yorumlayacağına bağlı olarak belirleneceği düşünülüyor. Salı günü yayımlanan bir rapor üreticilere ödenen fiyatların arttığına işaret ederek enflasyonist baskılara dikkat çekti.

“Değerli metaller şu an için düzeltmenin önemli bir kısmını oluşturuyor, dolayısıyla FOMC öncesi veya sonrasında kısa vadeli dönüş işlemlerine yönelik dipten alımlar düşünülebilir” diyen SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innesi, “Fed’in faiz artışında ayağını gazdan çekmeyeceğini bu nedenle altının 1800 dolar altına düşmeden 1850-1950 seviyesinde bir süre daha kalıcı olacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Spot altın Salı günü yüzde 2,2’ye varan düşüş sonrası yüzde 0,2 değer kazanarak 1920 seviyesinden işlem görüyor.