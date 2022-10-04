Altın fiyatları bir anda fırladı: Gram altın 1000 TL'nin üstüne çıktı

Geçtiğimiz haftalar FED'in faiz artırımı sonrası sert düşüşler yaşayan altın fiyatı haftaya yükselişle başladı. Altın fiyatları yeni güne yükselişini sürdürüyor. Gram altın haftanın ikinci günü 1020 liradan işlem görüyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'den gelen tarihi 75 baz puan faiz artışı ve merkez bankalarından gelen 'şahin' tonlu açıklamalar sonrası geçtiğimiz haftalarda sert düşüş yaşayan altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

ALTIN 1000 TL'NİN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen Gram altın, gün içinde 993 TL seviyelere kadar yükseldi. Dün piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile ani bir yükseliş yaşayan gram altın 1008 TL seviyelerini gördü yeni güne ise 1020 TL bandında başladı.

Gram altın: 1020 TL

Altın Ons: 1711 dolar

ÇEYREK ALTIN: 1680 TL

YARIM ALTIN 3361 TL