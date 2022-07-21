  • BIST 2.525,20
  • Altın 955.687
  • Dolar 17.593
  • Euro 17.9964
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

Altın fiyatları bir yılın dibini gördü!

Altın fiyatları, doların yükselmesiyle bugün neredeyse bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 957 TL'den işlem görüyor.
Altın fiyatları bir yılın dibini gördü!

Büyük merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele etmek için daha fazla faiz artıracağına yönelik beklentiler, değerli metalin cazibesini düşürüyor.

Spot altın bugün yüzde 0,24 değer kaybederek ons başına 1690 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle ons başına 1692 dolara geldi. Gram altın da güne 958 TL seviyesinde başladı. Ons altındaki düşüşün bir kısmı kurdaki artışla telafi ediliyor.

Dolar, 20 yılın en yüksek seviyesinin altında seyrederken diğer para birimlerine sahip alıcılar için dolarla fiyatlandırılan külçe daha pahalı hale geldi.

Bloomberg'in verilerine göre spot altın fiyatı geçen yıl aynı dönemde 1806 dolar düzeyindeydi.

FAİZ KARARLARI ALTINI VURUYOR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl aradan sonra bugün ilk kez faiz oranlarını artıracak. Avrupalı politika yapıcılar artan tüketici enflasyonunun kontrolünü kaybetme endişesiyle büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da gelecek hafta gerçekleştirilecek politika toplantısında faiz oranlarını 75 baz puan artırması bekleniyor.

İngiltere'de enflasyon haziranda 40 yılın zirvesine yükseldi, bu da İngiltere Merkez Bankası'nın yarım puanlık faiz artırımı kararı alma ihtimalini artırdı.

Altın her ne kadar enflasyona karşı bir önlem olarak görülse de yükselen faiz oranları, faiz getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırıyor.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust salı günü 1,009 ton olan varlıklarının çarşamba yüzde 0,3 düşüşle 1,005 tona gerilediğini söyledi.

KÜRESEL GERİLİMLER FİYATLARI ARTIRABİLİR

Brüksel'de çarşamba bir araya gelen Avrupa Birliği diplomatları, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı. Söz konusu adımlar arasında Rusya'dan yapılacak altın ithalatına getirilecek yasak da var.

Haziranda yüzde 5,4 değer kaydeben altının kayıplar devam ederse temmuzda da yüzde 6'nın üstünde bir düşüş yaşamasının muhtemel olabileceği düşünülüyor.

Daily Forex'e göre fiyatlarda zayıf toparlanmalar görülse de düşük düzeylerden yapılacak alımlar üst yönlü hareketi tetikleyebilir. Küresel jeopolitik gerilimlerin artmasının altını yeniden güvenli bir liman haline getirebileceği de düşünülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Altay, sağlık çalışanlarını kabul etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:39
  • Akşener: Fındık 74 lira olmalı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:32
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:10
  • Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:04
  • İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:02
  • Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:02
  • PKK/YPG yandaşları Finlandiya'da sokağa çıktı20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:30
  • Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:29
  • MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK'lı Savaş Çelik yakalandı!20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti