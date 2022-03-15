Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve enflasyondaki yükselişin güvenli liman talebini artırmasıyla geçen hafta ralli yapan altın fiyatları düşüşe geçti. Ons altın şu sıralar 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Fed’in faiz kararı öncesi ABD tahvil faizlerindeki yükselişle altın fiyatları 3. günde de düşüşte.

Gram Altın fiyatları ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta 970 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın ons altındaki düşüş ve savaş geriliminin azalmasıyla birlikte bugün 918 liraya kadar geriledi. Şu sıralar gram altın 920 lira seviyesinden işlem görüyor.

Fed’in aylardır devam eden tartışmalara son verip 40 yılın zirvesinde seyreden enflasyonla mücadele kapsamında yarınki toplantıda faiz artışına gitmesi bekleniyor. Piyasalarda Fed’in bu sene 7 kez faiz artırması fiyatlanıyor.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün 2019’dan beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün de yükselişini sürdürüyor.

Sydney’deki Guardian Gold Australia’dan John Feeney “fiyat hareketleri Fed’in kısa vadeli söylemlerine bağlı olacak. Ancak Fed’in faiz artırdığı gün çok şahin tonda bir söylem olmazsa altında ralli görmek şaşırtıcı olmaz” değerlendirmesini yaptı.

Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 0.4 artışla 1,943.09 dolar oldu. Fiyatlar dün yüzde 1.9 düşmüştü. Geçen hafta altın 2,070.44 dolarla Ağustos 2020’den beri en yüksek seviyeye yaklaşmıştı. Bugün gümüş ve platin de düşerken Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti.

Paladyum ise dün yüzde 15’lik sert düşüşün ardından bugün yükseliş ve düşüş arasında dalgalanıyor.