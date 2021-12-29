Altın fiyatları güne yükselişle başladı

Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altın fiyatı güne yükselişle başladı. Gram altın, 700 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.151 lira, Cumhuriyet altını ise 4.690 liradan satılıyor.

Altın fiyatları, Omicron'un küresel ekonomiyi önceki varyantlar gibi etkilemeyeceğine dair beklentilerle geriledi.

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL'deki yükselişle 700 TL'ye yöneldi.

Geçen haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar kurundaki dalgalı seyri takip etmişti.

Haftaya 638 liradan başlayan gram altın, çarşamba günü 700 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.151 lira, Cumhuriyet altını ise 4.690 liradan satılıyor.

Ons altın ise geçen haftayı yüzde 1’den fazla yükselişle kapattıktan sonra bu haftaya 1.810 dolar civarında başlamıştı. Çarşamba günü 1.820 dolara kadar tırmanan değerli metal, Omicron varyantına dair endişelerin azalmasıyla 1.806 dolar civarına geriledi.