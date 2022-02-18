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Altın fiyatları jeopolitik risklerin etkisinde

Altın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına başlayabileceği yönündeki açıklamaların etkisiyle Perşembe günü yükseliş yaşarken, tansiyonu düşüren açıklamaların ardından yeni işlem gününde 1.900 doların altını test etti.
Altın fiyatları jeopolitik risklerin etkisinde

ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'nın Ukrayna'ya olası müdahalesi ile ilgili yaptığı açıklamalar Perşembe günü güvenli liman alımlarıyla altının yükselmesine neden olurken, yeni haftanın son işlem gününde krizin gevşemesine yol açan açıklamalar dolayısıyla altında düşüş yaşanıyor.

Ukrayna açıklamalarının etkisiyle 1.900 doları aşarak 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının onsu, yeni işlem gününde 1.900 dolar seviyesinin altına düştü.

Citigroup analistleri jeopolitik gerilimlerin etkisiyle kısa vadeli altın tahminlerini 1.825 dolardan 1.950 dolar seviyesine çıkardı. Bununla birlikte analistler altında karamsar pozisyonlarını korudu. Buna göre Citigroup analistleri yüksek reel getiriler ve daha güçlü hisse senetlerinin etkisiyle 6-12 aylık dönemde altının onsu için 1.750 dolar seviyesini hedef olarak belirledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa'da önümüzdeki haftanın sonuna doğru bir toplantı gerçekleştireceği ifade edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ABD'nin Rusya tarafından Ukrayna'da yeni işgal olmadığını kabul ettiğini belirtti.

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