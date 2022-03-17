Altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı

Altın Fed'in faiz artış kararıyla birlikte yükselişini ikinci güne taşıdı. Uzmanlar Fed artışlara devam etse de Ukrayna savaşı sürdükçe güvenli varlıklara talebin sürmesini beklediklerini belirtiyor.

Altın, Fed’in sıkılaşma döngüsüne dair yol haritasını ve Ukrayna’da yaşanan savaşın büyüme üzerinde yarattığı riskin yatırımcılar tarafından değerlendirilmesiyle ikinci gününde de yükseldi.

Spot altın Çarşamba günü son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi sonrası Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımıyla yükselişine devam etti.

Fed yetkilileri son 40 yılın en yüksek enflasyonunu dizginlemek için kalan 6 toplantının tamamında faiz artırımına işaret ederken Fed Başkanı Jerome Powell ise resesyon riskinin sanıldığı kadar yüksek olmadığına dikkat çekerek ekonominin daha sıkı bir para politikasına dayanacak kadar güçlü olduğuna vurgu yaptı.

Yükselen faizler spot altın üzerindeki baskıyı artırsa da Ukrayna savaşı kaynaklı ekonomik kriz ve Fed’in ekonomiyi yavaşlatmadan fiyat baskılarını dizginlemede sorun yaşayacağına dair sonu gelmeyen endişeler güvenli varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor. ABD beş ve on yıllık tahvilleri arasındaki fark da Mart 2020’den bu yana ilk kez terse dönerek büyüme ile ilgili sorunlara işaret ediyor.

“Altın önceleri zayıflama emareleri gösterse de piyasa tarafından tam olarak beklendiği şekilde 25 baz puanlık faiz artırımı sonrası toparlanmayı başardı” diyen ING Groep NV Emtia Stratejileri Müdürü Warren Patterson, “Fed’in faiz artışlarına rağmen, altın fiyatları güvenli varlıklara olan güçlü talep tarafından desteklenmeye devam etmesi muhtemel. Bu desteğin Ukrayna savaşı sürdükçe devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.