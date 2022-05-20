Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Uluslararası piyasalarda ons altın yönünü yukarı çevirirken gram altın 950 lira bandına yaklaştı. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? İşte tahminler...

Son günlerde küresel piyasalardaki dalgalanma nedeniyle altın ve dolar fiyatları yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki altın ve dolar fiyatları önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyecek? İşte tahminler...

'1850 DOLAR SEVİYESİNİ TAKİP ETMEK LAZIM'

IKON Menkul tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Dün ABD 10 yıllık tahvil faizinde yaşanan gevşeme, dolar endeksini de aşağı çekti ve sarı metalin yükselmesinde bir miktar rol oynadı.

Sarı metal dün yaptığı atak ile birlikte 1850 dolar direncine temas etti ve aynı zamanda da 1670’den gelen uptrend çizgisini teyit etti. 200 günlüğün üzerinde seyretmesi sarı metal için pozitif.

Ancak 1670’den gelen uptrendin içine tekrar girmesini görmemiz olası yükselişin teyidi için daha iyi bir yol olabilir. Dolayısıyla gün içinde 1850 üzerinde de tutunma sağlayabilirse pozitif görüntü daha kolay ilerleyebilir. 1836’ya denk gelen 200 günlüğün üzerinde tutunamaması halinde ise kısa vadeli negatif görüntü kendini tekrar hissettirecektir.

FED BAŞKANINDAN ŞAHİN AÇIKLAMA

Fed Başkanı Jerome Powell, önceki gün ekonominin temeli için tehdit oluşturan enflasyondaki artışı durdurmak için faizleri ne kadar gerekiyorsa o kadar yükselteceği sözünü verdi.

Bir etkinlikte konuşan Powell, “Enflasyonun açık ve (bizi) ikna edici şekilde düştüğünü görmemiz gerekiyor. Bunu görene kadar devam edeceğiz. Eğer bunu görmezsek de, daha agresif hamlelerde bulunmayı değerlendirmek durumunda kalacağız” dedi.

DİKKAT ÇEKEN ALTIN TAHMİNİ

Avustralya Merkezli ANZ Bank ekonomistleri ise altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Analistler şuanda 1820 dolar seviyelerinde bulunan ons altının bu seviyeler etrafında istikrar kazanmasını bekliyor.

Banka analistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, “Agresif parasal sıkılaştırma, artan getiriler ve daha güçlü bir dolar, altın fiyatı için kilit unsurlar” ifadelerine yer verildi.

Analistler, “Sürekli enflasyon, artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler, sarı metali bir şekilde korur” değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın şu dakikalarda 947 lira seviyesinde dalgalanırken ons altın1845 dolardan işlem görüyor. Dolar/TL ise 15.95 lira seviyesinde seyrini sürdürüyor.