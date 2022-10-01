  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Hafta sonuna girilmesiyle altın fiyatlarında son durum altın yatırımcıları ve ekonomi takipçileri tarafından yakından inceleniyor
Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği merak konusu oldu. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde seyrediyor. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile "1 Ekim Cumartesi bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtı...

GRAM ALTIN FİYATI

988,04

988,22

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.660,21

1.661,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.323,42

6.443,19

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.580,86

1.615,74

YARIM ALTIN FİYATI

3.151,83

3.231,48

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.323,42

6.443,19

ATA ALTIN FİYATI

6.626,29

6.791,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

901,40

937,35

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • S&P'den Türkiye açıklaması29 Eylül 2022 Perşembe 23:55
  • Bankacılık sektörünün mevduatı arttı29 Eylül 2022 Perşembe 15:31
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı29 Eylül 2022 Perşembe 15:28
  • Avrupa'daki enerji krizi gübre üretimini vurdu29 Eylül 2022 Perşembe 11:30
  • Bakan Nebati: Yeni ekonomi modeliyle bir üst seviyeye çıkacağız29 Eylül 2022 Perşembe 11:17
  • Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı29 Eylül 2022 Perşembe 10:33
  • AB üyesi 15 ülke doğal gaza tavan fiyat istiyor28 Eylül 2022 Çarşamba 16:06
  • Polisler ne kadar promosyon alacak? Resmi açıklama geldi28 Eylül 2022 Çarşamba 14:53
  • TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı28 Eylül 2022 Çarşamba 11:31
  • ÇKS başvurularını artık E-Devlet üzerinden alınacak28 Eylül 2022 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti