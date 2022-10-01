Altın fiyatları yükseliyor! Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar?

Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatlarındaki son dakika hareketliliği merak konusu oldu. Çeyrek altın %0,03 artış ile 1.615,74 TL şeklinde seyrediyor. İşte Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ile "1 Ekim Cumartesi bugün altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi?" sorularının yanıtı...
GRAM ALTIN FİYATI
988,04
988,22
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.660,21
1.661,02
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.323,42
6.443,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.580,86
1.615,74
YARIM ALTIN FİYATI
3.151,83
3.231,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.323,42
6.443,19
ATA ALTIN FİYATI
6.626,29
6.791,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
901,40
937,35
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