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Altın fiyatlarında 30 dolarlık düşüş! Dolarda son durum

Dolar güne 13.15 liradan başladı. Öte yandan Ons altın ABD tahvil faizinin yükselmesiyle birlikte 30 dolar birden düşüş gösterdi.
Altın fiyatlarında 30 dolarlık düşüş! Dolarda son durum

Dolar dün önce 13.80 liranın üzerine tırmanmış, ardından 13 liranın altına gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 13.15 liradan başladı.

Altın fiyatlarındaki volatilite dar bantta da olsa devam ediyor. Ons Altın fiyatları ABD'de oluşan ekonomik gelişmelerin etkisinde kalarak sert düşüş gösterdi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin getirisinin hızlı yükselmesi Altın fiyatlarını yaklaşık 30 dolar birden düşürdü.

SERT DÜŞÜŞÜN ARDINDAN TOPARLANMA

Altın fiyatları dün yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor. Ons altın güne 1802 dolardan başladı. 

GRAM ALTIN DA ETKİLENDİ

Ons altındaki düşüşe paralel olarak Gram Altın fiyatları da kayba yöneldi. Dün 800 lirayı aşan gram altın bugün 777 lira seviyelerinde işlem görüyor. 

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