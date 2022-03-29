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Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor! Gözler İstanbul'a çevrildi

Güvenli liman altında dikkatler Rusya-Ukrayna arasında Türkiye'de yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.
Altın fiyatlarında belirsizlik sürüyor! Gözler İstanbul'a çevrildi

Altın, Ukrayna-Rusya arasında ateşkes görüşmelerinin devam edeceğine dair beklentiler ve güvenli varlıklara olan talebin düşmesiyle düşüşüne son verdi.

Spot altın güçlenen dolar ve artan tahvil getirilerinin değerli metale olan talebi düşürmesiyle Pazartesi günü yüzde 1,8 düşmesi sonrası yükselişe geçti.

Türkiye’de gerçekleştirilecek görüşmelerde Ukrayna’nın hedefinin en azından insani yardımları iyileştirmek olduğu belirtilirken NATO içinde olası bir barış anlaşması ihtimaline karşılık stratejik bölünmeler yaşandığına dair işaretler görülüyor.

Yatırımcılar ise Fed’in son 40 yıldır görülen en yüksek enflasyonunu dizginlemek için ne kadar agresif bir sıkılaşma politikası izleyeceğini kestirmeye çalışıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme fiyat baskılarının gevşemesine neden olurken bu gelişme doğal bir enflasyon hedge aracı olan altının değerinin yatay seyretmesine yardımcı oldu.

“Dikkatler, çatışmaların en kötü döneminin bittiğine dair piyasa beklentilerinin doğrulanması için bugün yapılacak barış görüşmelerinde olacak” diyen IG Asia Stratejisti Yeap Jun Rong, “Ancak altın fiyatlarında yaşanan kısa süreli yükselişler değerli metalin fiyatları aşağı yönlü bir ön yargıya işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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