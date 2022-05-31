Altın fiyatlarında Çin etkisi: Yönünü değiştirdi

Altın, Şanghay'da kapanmaların bölgelere ayrılarak hafifletilmesi, güçlenen dolar ve ABD tahvil getirilerinde yaşanan artışla gerileme kaydetti.

Altın, güçlenen dolar ve ABD tahvil getirilerindeki artışın olumsuz etkisi ve Şanghay’da salgın önlemlerinin gevşetilmesi yönündeki kararın risk iştahını desteklemesi nedeniyle yönünü aşağı çevirdi.

Spot altın, Çin’in ticari merkezi olan Şanghay’ın düşük riskli bölgelerinde Çarşamba gününden itibaren insanlara evlerinden çıkmaları için izin verileceği ve toplu taşımanın tekrar kullanıma açılacağının açıklanmasıyla geriledi.

İlk işlemlerde 1.856 dolar seviyesini gören altın sonrasında 1.853 dolar civarında dengelendi.

Dolar son dört gün için ilk defa yükselirken altının fiyatlandığı para birimi olması nedeniyle değerli metalin birçok yatırımcı daha pahalı hale gelmesine neden oldu.

ABD’de agresif faiz artışlarına dair endişeler yerini bu artışların bir resesyona sebep olma ihtimaline bıraktı. Fed Üyesi Christopher Waller Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Enflasyonun hedef oranımız olan yüzde 2’ye yaklaştığını görmeden 50 baz puanlık artış seçeneğini masadan çekmeyi doğru bulmuyorum” dedi.

Fed son 40 yılın en yüksek enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla bu ay faizleri yarım puan artırmıştı.

ABD 10 yıllık tahvil getirileri de bir haftanın en yükseğine sıçrayarak altın fiyatları üzerinde daha fazla baskı oluşmasına neden oldu. Yatırımcılar Cuma günü açıklanacak olan ve az oranda düşüş görülmesi beklenen tarım dışı istihdam verisini takip edecekler.