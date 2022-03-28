  • BIST 2.180,13
  • Altın 923.392
  • Dolar 14.8479
  • Euro 16.2648
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Altın fiyatlarında düşüş başladı

Altın, Japonya Merkez Bankası'nın sınırsız tahvil satın alacağını açıklaması ve Wall Street bankalarının Fed'in faiz artışında daha agresif davranacağı öngörüleri sonrası geriledi
Altın fiyatlarında düşüş başladı

Altın doların güçlenmesiyle güvenli varlıklara olan talebin düşmesi sonrası geriledi.

Spot altının onsu haftanın ilk işlemlerinde 1.933 dolara kadar geriledi.

Spot altın geçtiğimiz hafta Ukrayna savaşının güvenli varlıklara olan talebi artırmasıyla yüzde 1,9 yükselmişti. Yatırımcılar emtia fiyatlarındaki keskin artışlardan kaynaklanan enflasyonist baskılardan korunmak için bir tasarruf aracı içindeler.

Pazartesi günü Japonya Merkez Bankası artan tahvil getirilerini kontrol altına almak için sınırsız miktarda 10 yıllık tahvil alacağını açıkladı. Yen güçlenen dolar karşısında zayıflarken bu durum spot altına olan talebin de gerilemesine neden oldu.

“Altın yükselen dolar sebebiyle baskıyla karşı karşıya” diyen ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell Japonya Merkez Bankası’nın hamlesinin dolara olumlu etki ettiğini bunun da altında gerilemeye neden olduğu belirtti.

Biden: Rusya'da rejim değişikliği amaçlamıyoruz

Savaş tarafında ise Ukrayna ve Rusya taraflarında yapılan yüz yüze müzakereler bu hafta devam edecek. Diğer taraftan ABD Başkanı Joe Biden Vladimir Putin’in iktidarda kalamayacağını söylemi sonrası Avrupalı müttefiklerinin tansiyonu artırıcı açıklamalardan kaçınılması gerektiği tepkisi sonrası açıklık getirerek Rusya’da bir rejim değişikliğini kastetmediklerini kaydetti.

Yatırımcılar Fed’in şahinleşen tonu ve artan ABD tahvil getirilerininin altın üzerindeki baskılarını da değerlendiriyor. Wall Street Bankaları para politikası yapıcılarının öngördüğünden daha hızlı faiz artırımı beklerken buna son katılan kalan toplantıların her birinde faiz artışı bekleyen ve bunların en az dördünde yarım puanlık artış öngören Citigroup oldu.

Oversea-Chinese Banking Corp. Ekonomisti Howie Lee son gerilemeyle ilgili altının hareketlerine etki eden çok fazla faktör olduğunu söyleyerek, “Bu sabah yaşanan düşüş hareketi geçtiğimiz haftaki yükseliş sonrası kâr alma hareketi olabilir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev'deki büst ve heykeller koruma altına alınıyor27 Mart 2022 Pazar 13:05
  • Balıkçılar, Karadeniz'in batısındaki avlanma yasağının etkilerini değerlendirdi27 Mart 2022 Pazar 11:59
  • Tahvil piyasalarında tehlike çanları çalıyor27 Mart 2022 Pazar 11:58
  • Marmaray'da, bir günde taşınan 580 bin 560 yolcuyla rekor tazelendi27 Mart 2022 Pazar 11:57
  • Ramazan ayı erzak kolileri satışta27 Mart 2022 Pazar 11:57
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şubatta 617 yatırım teşvik belgesi verdi27 Mart 2022 Pazar 10:20
  • Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Başar: Ukrayna-Rusya savaşı otomotivde birçok komponentin bulunamamasına yol açtı27 Mart 2022 Pazar 10:18
  • MKK Kar ve Ciro Endeksleri ile Finansal Oranları VAP'ta yayımlandı27 Mart 2022 Pazar 10:18
  • Dijitalleşen enerji sektöründe ihtiyaç ve iş modelleri değişiyor26 Mart 2022 Cumartesi 16:00
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik26 Mart 2022 Cumartesi 15:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti