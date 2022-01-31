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Altın fiyatlarında faiz baskısı

Altın fiyatları, geçen haftayı son 6 ayın en kötü performansıyla kapattıktan sonra yatırımcıların Fed'in daha agresif bir sıkılaşma kararı alabileceğine dair beklentileriyle düşüşünü sürdürdü.
Altın fiyatlarında faiz baskısı

Altın fiyatları, Fed’in beklenenden daha şahin bir yaklaşımla Mart ayında faizleri 50 baz puan artırabileceğine dair beklentilerle düşüşünü sürdürdü. Gram altın da küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki gerilemeyle düştü.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Financial Times’a verdiği bir röportajda ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini 50 baz puan artırabileceğini söyledi. Bostic, en olası senaryonun ise Mart ayından başlayarak 75 baz puanlık bir artırım olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta “Faizleri artırma ya da artırmama kararını Mart toplantısında vereceğiz. Faizi, Mart toplantısında artırma niyetindeyiz. Bunu yapmak için koşullar uygun, riskleri gözlemliyoruz” demişti.

Guardian Gold Australia İş Geliştirme Uzmanı John Feeney, daha agresif bir sıkılaşmanın altın fiyatları üzerindeki baskıyı artıracağını fakat enflasyon yılın geri kalanında yüksek kalmaya devam ederse reel faizlerin tarihi düşük seviyelerde olacağını belirtti.

“Altın reel faizlerin düşük olduğunu ortamlarda tarihsel olarak iyi performans gösteriyor” diyen Feeney, altının sıkılaşma döngüsünde nasıl bir performans göstereceğini yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen haftayı Ağustos ayından bu yana en kötü performansıyla kapattıktan sonra yeni haftaya da düşüşle başladı. Fed’in daha agresif bir sıkılaşma döngüsü izleyebileceğine dair beklentilerle baskılanan değerli metal, pazartesi sabahı 1.786 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın Dolar/TL ’nin geçen hafta 13,45-13,65 arasında dalgalanmasına rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşle gerilemişti. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle başlayan gram altın 777 TL seviyesinde işlem görüyor.

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