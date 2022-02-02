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Altın fiyatlarında hareketlilik

Altın fiyatları Fed'in faizi hızlı artırmayacağına dair beklentiyle yeniden 1800 doların üzerine çıkmıştı. Ancak yükseliş hareketinde kâr satışlarıyla karşılaşınca yine 1800 doların altına geriledi.
Altın fiyatlarında hareketlilik

Fed başkanlarının faizlerin hızlı şekilde artmayacağına yönelik açıklamalarda bulunmasıyla birlikte Altın fiyatlarında güçlenme ortaya çıkmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına büyük ihtimalle Mart ayındaki toplantı ile başlanacağını duyurmuş ve bu da altın fiyatlarında düşüşe neden olmuştu.

Dün 1808 doları test eden ons altın kâr satışlarıyla gerilemeye başladı. Ons altın güne 1801 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1797 dolar, en yüksek de 1802 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:25 itibarıyla ons altın 1798 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI SAKİN SEYREDİYOR

Gram Altın tarafında da hem dolar kurundaki düşüş hem de ons altındaki hafif geri çekilmenin etkileri görülse de yatay Fiyat hareketlerinde bulunuyor. Gram altın güne 774.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 771.5 lira, en yüksek de 780.9 lira seviyesi görüldü. Saat 08:25 itibarıyla gram altın 773.3 liradan alıcı buluyor.

"KÂR SATIŞLARIYLA KARŞILAŞTI"

Ikon Menkul, altın fiyatları için değerlendirmede bulundu. Ikon Menkul'e göre 1810 dolara yaklaşan ons altın kâr satışlarıyla karşılaştı.

İşte Ikon Menkul'ün değerlendirmesi:

1810 direnç bölgesi yakınlarından satışla karşılaştı

Ons Altın haftanın ikinci işlem gününde 1810 direnç bölgesine kadar yükseliş kaydettikten sonra gün içerisinde kar satışlarıyla karşılaşsa da günü artıda kapatmayı başardı. Değerli maden bu direnç bölgesinin üstüne yönelmesi halinde 1822 ve 1835 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan paritede olası aşağı yönelimlerde mavi alçalan trend çizgisi ve 1782 bandı öncesi 1795 seviyesi ara destek bölgesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 1795-1782-1770
Dirençler: 1810-1822-1835

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