Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları Asya ve ABD'de getirilerin pozitife dönmesinin etkisiyle kayıplarını genişletti.

Altın fiyatları ABD'de görülen reel getirilerin etkisiyle kayıplarını hızlandırdı.

Spot altın 1.944 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD tahvil piyasaları pandemi öncesi normalliğe dönüşte önemli bir aşama kaydetti. 10 yıl vadeli enflasyon korumalı (TIPS) tahvil getirisi 2020 yılından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’den agresif faiz artırımlarını fiyatlamasıyla 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3’e yaklaştı.

Nomura Inc. Stratejisti Andrew Ticehurst, “Bu, pandemi krizini ve bu dönemde krizi aşmak için atılan para politikası adımlarını geride bırakmaya başladığımız ve artık daha normal seviyelere döndüğümüz anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı.

“ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki agresif artış, yüksek enflasyon beklentilerinden ziyade daha ağırlıklı olarak yüksek reel getirilerden kaynaklanıyor” diyen Ticehurst’e göre bu, öngörülen faiz artırımlarının sayısındaki artışın, yükselen enflasyon beklentilerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.