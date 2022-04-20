  • BIST 2.522,44
  • Altın 915.973
  • Dolar 14.6607
  • Euro 15.8535
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları Asya ve ABD'de getirilerin pozitife dönmesinin etkisiyle kayıplarını genişletti.
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Altın fiyatları ABD'de görülen reel getirilerin etkisiyle kayıplarını hızlandırdı.

Spot altın 1.944 dolar seviyesine kadar geriledi.

ABD tahvil piyasaları pandemi öncesi normalliğe dönüşte önemli bir aşama kaydetti. 10 yıl vadeli enflasyon korumalı (TIPS) tahvil getirisi 2020 yılından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası Fed’den agresif faiz artırımlarını fiyatlamasıyla 10 yıllık ABD tahvil getirisi de 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 3’e yaklaştı.

Nomura Inc. Stratejisti Andrew Ticehurst, “Bu, pandemi krizini ve bu dönemde krizi aşmak için atılan para politikası adımlarını geride bırakmaya başladığımız ve artık daha normal seviyelere döndüğümüz anlamına geliyor” değerlendirmesini yaptı.

“ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki agresif artış, yüksek enflasyon beklentilerinden ziyade daha ağırlıklı olarak yüksek reel getirilerden kaynaklanıyor” diyen Ticehurst’e göre bu, öngörülen faiz artırımlarının sayısındaki artışın, yükselen enflasyon beklentilerinin dengelenmesine yardımcı olduğunu gösteriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü19 Nisan 2022 Salı 16:21
  • 'Eskişehir simidi'nin coğrafi işaret tescili yapıldı19 Nisan 2022 Salı 14:30
  • Diyarbakır OSB'de atıl malzemeden üretilen kablolar 10 ülkeye ihraç ediliyor19 Nisan 2022 Salı 14:15
  • Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi19 Nisan 2022 Salı 13:50
  • THY'den Brezilya merkezli GOL ile ortak uçuş anlaşması19 Nisan 2022 Salı 12:52
  • Değer odaklı medikal turizmin güçlendirilmesine yönelik rapor açıklandı19 Nisan 2022 Salı 12:31
  • Tekirdağ'da balıkçıların "ağ mesaisi" başladı19 Nisan 2022 Salı 12:28
  • Türkiye hamsi ihracatından 8,2 milyon dolar kazandı19 Nisan 2022 Salı 12:27
  • Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi19 Nisan 2022 Salı 10:21
  • Küresel piyasalar karışık seyrediyor19 Nisan 2022 Salı 09:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti