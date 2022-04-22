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Altın fiyatlarında hareketlilik negatif yönde

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflayonu kontrol altına almak için daha agresif bir tutum sergileyeceğini açıklaması sonrası toplamda yüzde 1,5 gerilediği haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
Altın fiyatlarında hareketlilik negatif yönde

Altın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonu dizginlemek için beklenenden daha agresif bir faiz artışına gideceğine yönelik yönlendirmeleriyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın, Powell’ın Mayıs ayında yapılacak toplantı için yarım puanlık artışın gündemlerinde olduğunu açıklaması sonrası Asya piyasalarında yüzde 0,3 değer kaybetmesi sonrası yatay seyrini sürdürdü. Yatırımcılar önümüzdeki üç toplantıda da yarım puanlık artış ihtimalini fiyatlamaya başladılar.

Artan tahvil getirilerinin yarattığı olumsuz ortama rağmen Ukrayna savaşı, enflasyon ve büyüme endişeleri gibi faktörler altın başta olmak üzere güvenli varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor.

“Faiz artışına dair fiyatlamalardan anladığımız kadarıyla, artan tahvil getirilerinin altına aşağı yönlü baskı kurarken piyasalar açıkça Powell’in yorumlarını şahinleşen sona doğru bir adım olarak algıladılar” diyen IG Asia Pte. Stratejisti Yeap Jun Rong, güvenli varlıklara olan talebin spot altını desteklemeye devam edeceği değerlendirmesinde bulundu.

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