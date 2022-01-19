Altın fiyatlarında tahvil faizi baskısı

Altın fiyatları ABD'de 10 yıllık tahvil faizinin 2 yılın zirvesine tırmanmasıyla gerilerken, altın yatırımcıları Fed'in Mart ayındaki faiz artırımlarına odaklandı.

Altın fiyatları, Fed’in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentiler ve ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesiyle geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyi takip etti.

Fed’in Mart ayında faiz artıracağına dair beklentilerin artmasıyla 2 yıllık ABD Hazine tahvilinin faizi yüzde 1’in üzerine çıkarken 10 yıllıkların faizi yüzde 1,88’e çıktı. Yatırımcıların ABD’de yükselen enflasyona dair endişeleri artarken swap piyasaları bir yıl içerisinde dört adet 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlamaya başladı.

Politika yapıcıların mesajlarından sonra ABD Merkez Bankası Fed’in Mart ayında faizleri artırması beklenirken, yatırımcılar 10 yıldır faizleri artırmayan Avrupa Merkez Bankası’nın erken bir faiz artırımına gidebileceğini düşünüyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen hafta neredeyse 1.830 dolara kadar ulaştıktan sonra kazançlarının bir kısmını silerek haftayı 1.816 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya dalgalı bir seyirle başlayan değerli metal, çarşamba günü sabah saatlerinde 1.812 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta dolar/TL’deki düşüşle 773 TL’ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL’nin 13,53 civarında seyretmesiyle 788 TL civarında bulunuyor.