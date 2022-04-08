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Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor

Altın, Fed'in hızlı faiz artırımı planı, yükselen tahvil getirileri ve zayıflayan petrol gibi etkenlere rağmen yerini korumaya devam ediyor.
Altın fiyatlarında yatay seyir devam ediyor

Altın, yatırımcıların Fed’in daha agresif sıkılaşma planını ve buna karşılık güvenli varlıklara olan talebi destekleyen jeopolitik ve büyüme risklerini fiyatlamasıyla yatay seyretti.

Spot altın, Fed’in bilanço küçültme planının yol haritasının ve enflasyonu dizginlemek için süratle faiz artırımının görüşüldüğü Mart toplantısının tutanaklarının yayımlandığı haftada yatay seyrini sürdürüyor.

St. Louis Başkanı James Bullard, Perşembe günü yaptığı açıklamada faizlerin yılın ikinci yarısında yüzde 3-3,25 seviyelerine getirilmesi gerektiğini ve Mayıs ayında yarım puanlık faiz artışını destekleyeceğini belirtti.

Fed Mart ayında politika faizi 25 baz puan artırmıştı. Artan faizler tipik olarak altın üzerinde baskı oluşmasına neden oluyor.

Yine de enflasyonist baskılarlar birlikte büyüyen küresel büyümeye dair risk endişeleri, Ukrayna savaşının ekonominin üzerindeki yansımaları ve Çin’de yaşanan koronavirüs kapanmaları gibi faktörler yatırımcıların değer saklama araçlarına yönelmesine neden olarak güvenli varlıklara olan talebi desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan ABD’li yetkililer Ukrayna’daki savaşın haftalarca hatta yıllarca sürebileceğini belirtiyorlar.

“Altın fiyatları bu bölgede yoğun şekilde konsolide olmuş durumda ve zayıf büyüme ve risk endişeleri nedeniyle yatırımcılar büyük ihtimalle altına sıcak bakmaya devam ediyorlar” diyen ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell, “Altının karşılaştığı yükselen tahvil getirileri, zayıflayan petrol ve güçlenen ABD doları gibi dirençlere baktığınız zaman altının oldukça iyi bir şekilde yerini koruduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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