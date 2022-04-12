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Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik

Altın, Ukrayna savaşı, küresel büyüme riskleri ve enflasyona karşı hedge arayışı nedeniyle gördüğü güçlü taleple yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik

Altın, Fed’in sıkılaşma yol haritasını değerlendiren yatırımcılarla üst üste beşinci gününde de yükseldi.

Spot altın, Ukrayna savaşı ve küresel büyüme riskleri nedeniyle güvenli varlıklara olan talep ve enflasyona karşı hedge arayışı nedeniyle seviyesini korurken yükselen faiz oranları değerli metalin fiyatlarının daha yukarı seviyelere çıkmasını sınırlamaya devam ediyor.

Artan tahvil getirileri ve güçlenen dolar trendlerinin her ikisi de Fed’in daha hızlı sıkılaşma beklentisine işaret ederken bir yandan da altını baskılamaya devam ediyor.

Fed Chicago Başkanı olan ve Fed’in en uzun süreli güvercin başkanlarından olan Charles Evans enflasyonla mücadele adına daha hızlı bir faiz artışının tartışmaya değer olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte Fed guvernörü Christopher Waller bankanın ham bir kuvvet aracı olan ve ekonomiye balyoz etkisi yapabilecek faiz artışlarından kaynaklanabilecek “ikincil hasarları” önlemek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bloomberg ekonomistlerinin anketine göre enflasyon, geçtiğimiz ay bir önceki yıla göre yüzde 8,4 oranında artış gösterdi. Bu rakam önemli bir kilometre taşı olsa da enflasyonun yüksek ve kalıcı olacağına dair endişeler devam ediyor.

Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, “Altın, önümüzdeki aylarda jeopolitik kaynaklı enflasyon ve büyüme üzerindeki belirsizlik yüksek kaldığı ve Fed’in yaz aylarında sıkılaşma politikasıyla ilgili ne kadar agresifleşeceği üzerine gelen değişik görüşler nedeniyle güçlü talep görmeye devam edebilir “ değerlendirmesinde bulundu.

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