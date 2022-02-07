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Altın jeopolitik risklerden destek buldu

Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin devam etmesinden destek bulurken, altın yatırımcıları Fed'in faiz artırım patikasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.
Altın jeopolitik risklerden destek buldu

Altın, yatırımcıların Rusya-Ukrayna gerginliği ve Fed’in para politikası sıkılaşmasına odaklanmasıyla hafif bir yükseliş kaydetti. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki görece sakin seyri takip ediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron Rusya’nın Ukrayna sınırındaki varlığına karşı nasıl bir cevap verilmesi konusunda görüştü. Rusya birçok kez Ukrayna’ya saldıracağına karşı iddiaları reddetmişti.

Piyasalar ise Fed’in baharda art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Bloomberg’in opsiyon kontratlarının fiyatlamasından yaptığı hesaplamalara göre, traderlar Mart ve Mayıs ayında25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken Mart ayında yüzde 40 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım olacağını düşünüyor.

Son 5 ayın 4’ünde beklentilerin altında kalan ABD tarım dışı istihdam verisi, beklentileri aşarak 467 bin olarak gerçekleşirken önceki aylara da yukarı yönlü revize yapıldı.Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin Ocak ayı için beklentisi ise 199 binlik bir artış kaydedileceği yönündeydi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen hafta 1.791 dolar seviyesinde başladıktan sonra iniş çıkışlara rağmen haftayı 1.808 dolar seviyesinde kapatmıştı. Yeni haftaya da hafif bir yükselişle başlayan değerli metal, pazartesi günü sabah saatlerinde 1.810 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta 766 TL’ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 792 TL’ye kadar tırmanmıştı. Geçen haftayı 788 TL civarında kapatan gram altın, yeni haftaya neredeyse yatay bir seyirle 789 TL civarında başladı.

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