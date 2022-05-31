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Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor

Başpehlivan Orhan Okulu, "Başpehlivanlığa ilk çıktığımda hedefim altın kemeri bir defa kuşanmaktı. Ama şimdi biraz daha hedefimizi yükselterek 3 defa üst üste altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum." dedi.
Altın kemerin ebedi sahibi olmak isteyen Orhan Okulu seri başlatmak istiyor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu, ebedi sahibi olmak istediği altın kemer için Kırkpınar çayırına kemer serisi başlatmak için çıkacak.

Rakiplerini ileri sürerek yenmesiyle er meydanlarının "geri vitesi olmayan başpehlivanı" olarak anılan Orhan Okulu, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi antrenman amacıyla birçok organizasyona katılarak son hazırlıklarını kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sürdürüyor.

Antalyalı Okulu, Kırkpınar'da çayırın tozunu attırarak memleketine altın kemerle dönmek istiyor.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 97'ncisi düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'ne katılan Orhan Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ın güreş camiası için olimpiyat niteliğinde olduğunu söyledi.

Kırkpınar hazırlıklarının kış sezonunda başladığını ifade eden Okulu, çeşitli organizasyonlara da rakiplerini tartmak için katıldığını belirtti.

2015 ve 2018 yıllarında başpehlivan olduğunu ve altın kemeri kuşandığını anımsatan Okulu, "3 defa da finalde kaybettim. İnşallah 2022 yılı bizim yılımız olur." diye konuştu.

Verdiği emeklerin karşılığını altın kemerle taçlandırmak istediğini dile getiren Okulu, şunları kaydetti:

"Kış dönemi hiç durmadan haftanın 6 günü antrenmanlarımızla geçti. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. Kırkpınar en büyük 4 güreşten bir tanesi. Kırkpınar olimpiyatımız bizim. Çünkü orada altın kemer kuşandığında Türkiye başpehlivanı oluyorsun. O unvanla gidiyorsun güreşlere. Bizim için çok önemli Kırkpınar. Başpehlivanlığa ilk çıktığımda hedefim altın kemeri bir defa kuşanmaktı. Ama şimdi biraz daha hedefimizi yükselterek 3 defa üst üste altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum."

Kaynak: Haber Kaynağı
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