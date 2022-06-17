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Altın negatif haftalık kapanışa ilerliyor

Altın dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaşmacı politikalarının küresel büyüme üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.
Altın negatif haftalık kapanışa ilerliyor

Altın, yatırımcıların sıkılaşan para politikasının küresel büyüme üzerindeki etkilerini değerlendirmesiyle haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Spot altın güne 1.840 dolar civarında işlem görerek başladı.

Yükselen faiz oranları, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltsa da yüksek enflasyon nedeniyle ekonomik yavaşlamaya dair endişeler güvenli liman olarak görülen altına olan desteğin sürmesine neden oluyor.

Küresel hisse senetleri ve tahvillerdeki çöküş Fed’in 1994 yılından beri ilk defa 75 baz puanlık artış yapması ve Avrupa’daki merkez bankaların borç alma bedellerini artırmasıyla bu hafta da devam etti.

Japonya Merkez Bankası ise küresel çapta merkez bankalarının yoğunlaşan sıkılaşma dalgasına ve piyasanın yen ve tahvilleri üzerinde kurduğu baskıya direnerek faizleri en düşük seviyede tutmaya devam etti.

Perşembe günü İsviçre Merkez Bankası 15 yıl sonra sürpriz bir faiz artışına giderken İngiltere Merkez Bankası da kredi faizlerini 2009’dan beri en yüksek seviyeye çıkararak daha fazla artışın geleceği konusunda uyardı.

“Dünya genelinde merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla küresel çapta tahvil getirileri yükselerek değerli metale olan ilgiyi azaltabilir” diyen Phillip Nova Emtia Kıdemli Müdürü Avtar Sandu, “altında boğa piyasasını savunanlar önemli bir müttefik olan güvercin merkez bankacıları ve gevşek para politikalarını kaybetmiş gibi görünüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

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