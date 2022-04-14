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Altın son bir ayın zirvesine yaklaşıyor

Altın, tüm dünyada hızlanan enflasyon ve Ukrayna savaşının desteklediği taleple son bir ayın zirvesine yakın seviyelerden işlem görmeye devam ediyor.
Altın son bir ayın zirvesine yaklaşıyor

Altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep ile bir ayın zirvesine yaklaştı.

Değerli metal, Asya piyasasında altıncı seansta da yükselerek Kasım ayından bu yana en uzun serisini gerçekleştirmesi sonrası bir miktar geriledi.

Ukrayna’nın Donbas bölgesinde yeni Rus saldırılarını karşılaması ve ABD’nin 800 milyon dolarlık silah yollama kararı alması sonrası savaşın sonra ereceğine dair çok fazla işaret görünmüyor.

Bu haftanın en çok dikkat çeken konusu ABD’de Mart enflasyonunda yaşanan sıçrama oldu ancak çekirdek tüketici enflasyon hızında bir miktar yavaşlama gözlendi.

Fed guvernörü Christopher Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD ekonomisinin agresif bir sıkılaşmayla başa çıkabileceğini söyleyerek önümüzdeki ay yapılacak toplantıda yarım puanlık faiz artışına olan desteğini yineledi.

“ABD tahvil getirilerinde yaşanan artış altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturabilir fakat aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalması Fed’in agresif sıkılaşma görüşünün şimdiden fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor” diyen IG Asia Pte Stratejisti Yeap Jun Rong, “Jeopolitik tarafta yaşanması olası tansiyon yükselmeleri güvenli varlıklara olan talebin artmasına neden olabilir dolayısıyla genel trend yukarı yönlü kalmaya devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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