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Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın yatırımcıları Fed'in Mart ayındaki faiz artırımına odaklanırken, altın fiyatları son dört gündür dalgalı bir seyir izliyor. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın altın fiyatlarındaki seyri takip ediyor.
Altın yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, yatırımcıların para politikasının yakında sıkılaşacağına ve Omikron varyantının küresel büyümeye yarattığı risklere odaklanmasıyla yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki yatay seyri takip ediyor.

Milyarder Bill Ackman ise Fed’in enflasyona karşı verdiği savaşı kaybettiğini ve güven tazelemek için Mart ayında beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapması gerektiğini söyledi.

Küresel çapta daha fazla merkez bankası para politikalarını normalleştirmeye başlasa da Çin gayrimenkul sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı pazartesi günü politikası faizin indirdi.

Saxo Bank Emtia Strateji Müdürü Ole Hansen, Fed politika yapıcılarından gelen mesajın faiz ve dolara en hassas emtia olan altın üzerinde sınırlı etkisi olduğunu belirterek “Bu sınırlı hareket Mart ayında başlayacak faiz indirimlerinin altın piyasasında çoktan fiyatlandığına işaret ediyor” dedi.

Ons altın fiyatı

Ons altın geçen neredeyse 1.830 dolara kadar ulaştıktan sonra kazançlarının bir kısmını silerek haftayı 1.816 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya dalgalı bir seyirle başlayan değerli metal, sabah saatlerinde 1.820 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın geçen hafta dolar/TL’deki düşüşle 773 TL’ye kadar geriledikten sonra haftayı 790 TL civarında kapatmıştı. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, dolar/TL’nin 13,54 civarında seyretmesiyle 792 TL civarında bulunuyor.

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