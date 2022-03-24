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Altın yönünü değiştirebilir! Gözler Brüksel'e çevrildi

Altın yatay seyrini sürdürürken Brüksel'de yapılacak NATO toplantısı sonrası Rusya için yeni yaptırımların açıklanabileceği ve bu durumun değerli metale olan talebi artırabileceği beklentisi öne çıktı
Altın yönünü değiştirebilir! Gözler Brüksel'e çevrildi

Altın, yatırımcılar Rusya’ya karşı yeni yaptırımların açıklanmasını beklerken bu hamlenin değerli metalin güvenli liman olarak cazibesini artıracağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO toplantısı öncesi ABD ve AB’nin, Avrupa’nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltmak konusunda anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bunun yanında Moskova’nın Avrupa Birliği’nin de içinde olduğu dost olmayan ülkelerden gaz satışında ruble ile ödeme kabul edeceğini açıklaması fiyatların daha da yükselmesine neden oldu.

Savaş ve birbirini takip eden yaptırım kararları son dönemde emtia fiyatlarının ve enflasyonun yükselmesine neden olarak bazı merkez bankalarının daha hızlı parasal sıkılaşmaya gitmesine neden oluyor. Fed’in şahinleşen tonu ve yükselen ABD tahvil getirileri altını baskılasa da değerli metalin enflasyona karşı etkili bir hedge seçeneği olması destek bulmaya devam etmesini sağlıyor.

Fed yetkilileri yaptıkları açıklamalarda enflasyonun dizginlenmesi için gerekli adımların atılacağı konusunda Amerikan vatandaşlarının kendilerine güvenmelerini isteyerek Mayıs ayından yapılacak toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı seçeneğinin masada olduğunu belirttiler. 10 yıllık Hazine tahvil getirileri de bu ay sert yükselerek 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

“Altın Fed fırtınasını atlattı” diyen SPI Asset Management Yönetici Ortağı Stephen Innes, “Açıklanacak yeni yaptırımlar enflasyon beklentisini artırabilir ve bu durum altın fiyatlarının artmasına neden olur” değerlendirmesinde bulundu.

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