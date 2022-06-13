Altına sıkılaşma freni!

Altın, Cuma günü son 40 yılın en yüksek enflasyon oranının açıklanması sonrası Fed'in daha agresif bir sıkılaşma izleyeceği beklentisiyle beş haftanın zirvesinden geriledi.

Altın, ABD’den gelen şok enflasyon sonrası başlayan daha agresif sıkılaşma politikası tartışmalarıyla beş haftanın zirvesinden geriledi.

Haftaya 1.877 dolardan başlayan spot altının onsu 1.860 dolara kadar geriledi.

41 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ÇIKTI

ABD'de veriler enflasyonun Mayıs ayında son 41 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi.

Enflasyon verisi, Fed’in Eylül ayına kadar faiz oranlarını yarım puanlık adımlarla artırmaya devam edeceğine dair beklentileri sertleştirdi ve daha da büyük bir hareketten bahsedilmesine neden oldu.

GÖZLER FED BAŞKANINDA

ABD merkez bankasının iki günlük toplantısının sonuçlanmasının ardından tüm gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü yapacağı basın toplantısında olacak.

"Piyasa ileriye dönük olarak daha agresif bir Fed para politikasını fiyatlandırmaya başladı ve bu da bir stagflasyon senaryosu olasılığını artırıyor" diyen CMC Markets analisti Kelvin Wong, “Genel olarak, Powell'ın basın toplantısında sunduğu rehberlik ve ekonomik veri projeksiyonlarının en son nokta grafiği çok önemli olacak."

Cuma günkü TÜFE oranı, resesyon risklerine ilişkin endişelerin yanında ABD tüketici duyarlılığının Haziran başında rekor düzeydeki en düşük seviyeye inmesiyle altına destek verdi.

Kıymetli metal genellikle ekonomik belirsizliğe karşı iyi bir sığınak olsa da, artan faiz oranları, getiri sağlamadığı için altının cazibesine zarar verebilir.

Yatırımcılar, Temmuz ayında Fed'in faiz oranlarını 75 baz puan artırma olasılığının 50-50 olduğunu görürken, Barclays Plc ve Jefferies LLC'deki ekonomistler bu hareketin bu hafta gelebileceğini söylüyor.