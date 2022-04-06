  • BIST 2.338,14
  • Altın 908.239
  • Dolar 14.7306
  • Euro 16.0484
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 13 °C
»

Altında dikkatler Fed ve yaptırımlarda

Altın, Fed'in daha da şahinleşeceği beklentisi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların daha da yükselttiği enflasyona karşı hedge talebi arasında sıkışırken net bir yön tayin etmekte zorlanıyor
Altında dikkatler Fed ve yaptırımlarda

Altın, yatırımcıların, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Fed’in daha da şahinleşeceği beklentisiyle aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Spot altın, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve çatışmalar kaynaklı ekonomik düşüşlerden korunmak amacıyla güvenli varlıklara yönelen yatırımcılarla 1900 doların üstünde işlem görse de yükselen faizler talep üzerinden baskı kurmaya devam ediyor.

10 yıllık gösterge tahvil getirileri 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken faiz getirisi olmayan altına olan talebin düşmesine neden oldu.

Fed guvernörü Lael Brainard enflasyonist baskıları düşürme görevinin ilk sırada olduğunu belirterek merkez bankasının faizleri istikrarlı bir şekilde artıracağını ve bilançosunu önümüzdeki aydan itibaren azaltmaya başlayacağını söyledi.

Fed’in Mart toplantısının tutanaklarının bankanın devasa bilançosunun daraltılmasına ilişkin yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

Diğer yandan ABD, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri Rusya’yı yeni bir yaptırım paketi dalgası ile vurmaya hazırlanıyor. Rusya’nın çekildiği bölgelerde ortaya çıkan tablo sonrası ABD’nin ülkede yatırımı yasaklamayı ve AB’nin kömür ithalatına son vermeyi planlandığı belirtiliyor.

“Altın, günlük ufak kayıplarla birlikte 1900 doların üstünde konsolide olmaya devam ederken gerçek manada uzun vadeli bir yöne sahip olmadığı görülüyor” diyen Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam, “Son haftalarda ralliler biraz erkenden sona eriyor ve bu zayıflamaya dair ufak bir işaret olabilir. Ancak şu an için güvenli liman ve enflasyona karşı hedge için yeterince iştah mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye yenilenebilir enerjideki atılımıyla dünyada ön plana çıkıyor05 Nisan 2022 Salı 11:29
  • Yaşlı ve engelli aylıkları nisan ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı05 Nisan 2022 Salı 11:28
  • Merkez Bankası Mart Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı05 Nisan 2022 Salı 11:27
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Nisan 2022 Salı 11:27
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması05 Nisan 2022 Salı 10:12
  • Altında Fed baskısı sürüyor05 Nisan 2022 Salı 09:49
  • Küresel piyasalarda, süregelen risklere karşın iyimserlik korunuyor05 Nisan 2022 Salı 09:31
  • Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü artıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 14:07
  • Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü artıyor04 Nisan 2022 Pazartesi 13:58
  • SGK'den yurt dışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananlara ilişkin duyuru04 Nisan 2022 Pazartesi 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti