Altında dikkatler Fed ve yaptırımlarda

Altın, Fed'in daha da şahinleşeceği beklentisi ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların daha da yükselttiği enflasyona karşı hedge talebi arasında sıkışırken net bir yön tayin etmekte zorlanıyor

Altın, yatırımcıların, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonrası Fed’in daha da şahinleşeceği beklentisiyle aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Spot altın, son 40 yılın en yüksek enflasyonu ve çatışmalar kaynaklı ekonomik düşüşlerden korunmak amacıyla güvenli varlıklara yönelen yatırımcılarla 1900 doların üstünde işlem görse de yükselen faizler talep üzerinden baskı kurmaya devam ediyor.

10 yıllık gösterge tahvil getirileri 2019’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken faiz getirisi olmayan altına olan talebin düşmesine neden oldu.

Fed guvernörü Lael Brainard enflasyonist baskıları düşürme görevinin ilk sırada olduğunu belirterek merkez bankasının faizleri istikrarlı bir şekilde artıracağını ve bilançosunu önümüzdeki aydan itibaren azaltmaya başlayacağını söyledi.

Fed’in Mart toplantısının tutanaklarının bankanın devasa bilançosunun daraltılmasına ilişkin yol haritasına ışık tutması bekleniyor.

Diğer yandan ABD, Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri Rusya’yı yeni bir yaptırım paketi dalgası ile vurmaya hazırlanıyor. Rusya’nın çekildiği bölgelerde ortaya çıkan tablo sonrası ABD’nin ülkede yatırımı yasaklamayı ve AB’nin kömür ithalatına son vermeyi planlandığı belirtiliyor.

“Altın, günlük ufak kayıplarla birlikte 1900 doların üstünde konsolide olmaya devam ederken gerçek manada uzun vadeli bir yöne sahip olmadığı görülüyor” diyen Oanda Corp. Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam, “Son haftalarda ralliler biraz erkenden sona eriyor ve bu zayıflamaya dair ufak bir işaret olabilir. Ancak şu an için güvenli liman ve enflasyona karşı hedge için yeterince iştah mevcut” değerlendirmesinde bulundu.