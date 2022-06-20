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Altında Fed etkisi sürüyor

Altın, Fed yetkililerinin büyümenin görünümü ve faiz oranlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla düşüşüne son verdi.
Altında Fed etkisi sürüyor

Altın, yatırımcıların Fed’den faiz oranları ve büyüme görünümüyle ilgili gelen son yorumları değerlendirmesiyle düşüşüne son verdi.

Altında yeni haftanın ilk işlemleri 1.840 dolar üzerinden geçti.

Spot altın, Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faizleri artırması sonrası haftalık bazda yaşadığı düşüşü yüzde 1,7 ile sınırlarken kripto para ve diğer piyasalarda yaşanan dalgalı seyir güvenli varlık için bir taban fiyat oluşmasını sağladı.

İKİNCİ BİR 75 BAZ PUANLIK ARTIŞA DESTEK

Fed Güvernörü Christopher Waller Cumartesi günü yaptığı açıklamada ekonomik verilerin beklediği gibi gelmesi halinde Temmuz ayında ikinci bir 75 baz puanlık artışı destekleyeceğini açıkladı.

Fed Cleveland Başkanı Loretta Mester da Pazar günü CBS kanalında katıldığı “Face the Nation” programında ABD ekonomisinde resesyon riskinin arttığını ve Fed’in yüzde 2’lik hedef enflasyonuna dönmenin birkaç yıl alacağını kaydetti.

Fed Başkanı Jerome Powell bu hafta ABD Senatosu Bankacılık Komitesi önünde 6 aylık para politikası sunumuna gerçekleştirecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen kabul edilemez derecede yüksek fiyatların 2022 yılı oyunca tüketicilerle birlikte olacağını ve ABD ekonomisinin yavaşlamasını beklediğini kaydetti.

CMC MArkets Analisti Kelvin Wong, Powell’ın hali hazırda daha şahin bir para politikası izleneceğinin emarelerini verdiğini fakat gelecek ekonomik verilere bağlı olarak politikada esneklik için yer bıraktığına vurgu yaptı.

Bu durumun önümüzdeki toplantıda 75 baz puanlık bir artış ihtimalinin yüzde 100 olmadığına işaret ettiğini söyleyen Wong, altın fiyatlarının 1790-1880 dolar arasında seyretmesini beklendiğini söyledi.

Altının dezavantajı, şu anda altını elde tutmanın fırsat maliyetinin kısa vadede önemli ölçüde artması beklenmediğinden, söz konusu aralık yapasının alt limitiyle sınırlandırılıyor” diyen Kong, “Ayrıca Powell’ın sunduğu yol haritasından pek sapmasını beklemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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