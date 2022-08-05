Altında 'istihdam' düşüşü

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın, yüzde 1'in üzerinde düşüşle 1770 dolara geriledi. Gram altın da 1034 liradan 1023 liraya düştü.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altında kayıp hızlandı.

ABD'de tarım dışı istihdam, Temmuz ayında 528 bin ile beklentilerin iki katından fazla geldi.

Ons altın, verinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. 1790 dolardan işlem göre ons altın, 1770 dolar civarına kadar geriledi.

Gram altın da yüzde 1 kayıpla 1034 liradan 1023 liraya kadar indi.

Öte yandan Dolar endeksi, 0,747 artarak 106,470 seviyesine çıktı.

Dolar/TL ise 17.98'e kadar yükseldi ancak kalıcı olamadı.

ABD 10 yıllıkları, yüzde 3'ün üzerinde yükselişle 2,779 kazandı