Altında küresel riskler fiyatlanıyor

Altın, yatırımcıların jeopolitik gerginlikler ve Fed'e odaklanmasıyla yükselirken güvenli limana olan taleple dünyadaki en büyük altına dayalı Borsa yatırım fonu olan SPDR’ye net para girişi geçen hafta cuma günü zirveye ulaştı.

Altın fiyatları küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasından destek bularak yükseldi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 800 TL sınırındaki seyrini sürdürüyor.

Küresel risk iştahının azalması ve jeopolitik endişelerin artmasıyla piyasalar düşerken, güvenli liman altın bu endişelerden destek buldu. Ukrayna üzerinden ABD ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasıyla Rus Borsası pazartesi gününü yüzde 5 düşüşle kapatırken Avrupa piyasaları da günü kayıpla kapattı.

Dünyadaki en büyük altına dayalı Borsa yatırım fonu olan SPDR’ye net para girişi geçen hafta cuma günü listelendiğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yatırımcılar SPDR Altın Fonu’na cuma günü 1,63 milyar dolar değerinde para yatırdı.

SPDR fonuna olan girişler yatırımcıların uzu dönemli altın yatırımlarının bir göstergesi olarak görülüyor. Değerli metal altının kayıpla kapattığı 2021 yılında SPDR fonundan ciddi derecede çıkış yaşanmıştı.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) salı ve çarşamba günü toplanarak Ocak ayı için faiz kararını açıklayacak. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Fed’in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti.

Goldman Sachs ise Fed’in politika faizini Wall Street’in beklediğinden daha agresif bir şekilde artırma riski olduğunu söyledi. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, haftasonu müşterileriyle paylaştığı bir notta Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta olmak üzere 4 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftayı yüzde 1’e yakın yükselişle kapatarak son 6 haftanın 5’ini kazançla geçirmiş oldu. Haftaya yatay bir seyir başlayan ons altın, küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasından destek bularak 1.842 dolara tırmandı.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yüksek seyre rağmen Dolar/TL ’deki dalgalanmadan etkilenmişti. Yeni haftaya da dolar kurundaki yükselişi takip ederek başlayan gram altın, salı günü 797 TL seviyesinde bulunuyor.