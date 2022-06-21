  • BIST 2.557,59
  • Altın 1022.211
  • Dolar 17.3288
  • Euro 18.2759
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Altında yatırımcılar Fed'i bekliyor

Altın, yatırımcıların enflasyon ve para politikasına dair gelişmeleri değerlendirmesiyle yatay seyrederken dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre'de yapacağı yarıyıl sunumunda olacak.
Altında yatırımcılar Fed'i bekliyor

Altın, yatırımcıların enflasyona ilişkin endişeler ve büyümedeki yavaşlama ile birlikte para politikasının sıkılaşmasına ilişkin görünümü değerlendirmesiyle yatay seyretti.

Spot altında işlemler 1.838 dolar etrafından geçti.

Spot altın, şok edici ABD tüketici fiyat endeksi verilerinin ardından bir miktar dalgalanma ve ardından Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ve Avrupa'daki diğer merkez bankalarının artırımlarının ardından dar bir aralıkta işlem görüyor.

10 yıllık ABD tahvillerinin getirileri yeniden yükselirken, küresel hisse senetleri geçen haftaki düşüşün ardından sakinleşiyor.

Fed St. Louis Başkanı James Bullard Pazartesi günü Fed’den inandırıcı bir hamle gelmediği sürece ABD enflasyonuna dair beklentilerin sınır olmayacağını ve yüksek fiyat baskılarının ve dalgalı bir reel ekonomik performansın yaşanacağı yeni bir rejime neden olmasının olası olduğunu belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faizleri Temmuz ve Eylül aylarında artırma niyetlerini yineleyerek finansal piyasalarla ilgili endişelerin enflasyonla mücadeleyi yolunda çıkaramayacağını işaretlerini verdi.

Yatırımcıların dikkatle izleyeceği bir başka konu ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta kongrede yapacağı yarı yıllık sunumda fiyat baskıları ve para politikasıyla ilgili yapacağı yeni açıklamalarda olacak.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELEBİLİR

“Altın, ABD tahvil getirilerinde yaşanan artışa rağmen iyi bir direnç sergiliyor” diyen Guardian Gold Avustralya İş Geliştirme Müdürü John Feeney, “Eğer hisse senetlerinde dramatik bir satış dalgası görürsek yatırımcıların daha korumacı bir yatırım tarzını benimseyerek altın gibi güvenli limanlara yönelmesini görebiliriz. Mevcut kalıcı enflasyon ortamında altının 2000 dolar altında fiyatlandığı herhangi bir seviye bana ucuz görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte muhtemel yeni asgari ücret: Ara zamda ilk rakamlar belli oldu20 Haziran 2022 Pazartesi 11:50
  • Altında Fed etkisi sürüyor20 Haziran 2022 Pazartesi 10:09
  • Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:54
  • THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:53
  • Kripto para piyasasında satış hızlanırken Bitcoin 18 bin doların altına indi19 Haziran 2022 Pazar 13:35
  • Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı19 Haziran 2022 Pazar 12:39
  • ABD, AB ve 11 ülkeden petrol ve gaz sektöründe metan emisyonunu azaltma taahhüdü18 Haziran 2022 Cumartesi 18:37
  • Fed fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu vurguladı18 Haziran 2022 Cumartesi 16:38
  • Petrol fiyatlarında sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor18 Haziran 2022 Cumartesi 13:44
  • Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolar17 Haziran 2022 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti