Altında yatırımcılar Fed'i bekliyor

Altın, yatırımcıların enflasyon ve para politikasına dair gelişmeleri değerlendirmesiyle yatay seyrederken dikkatler Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Kongre'de yapacağı yarıyıl sunumunda olacak.

Altın, yatırımcıların enflasyona ilişkin endişeler ve büyümedeki yavaşlama ile birlikte para politikasının sıkılaşmasına ilişkin görünümü değerlendirmesiyle yatay seyretti.

Spot altında işlemler 1.838 dolar etrafından geçti.

Spot altın, şok edici ABD tüketici fiyat endeksi verilerinin ardından bir miktar dalgalanma ve ardından Fed'in 75 baz puanlık faiz artışı ve Avrupa'daki diğer merkez bankalarının artırımlarının ardından dar bir aralıkta işlem görüyor.

10 yıllık ABD tahvillerinin getirileri yeniden yükselirken, küresel hisse senetleri geçen haftaki düşüşün ardından sakinleşiyor.

Fed St. Louis Başkanı James Bullard Pazartesi günü Fed’den inandırıcı bir hamle gelmediği sürece ABD enflasyonuna dair beklentilerin sınır olmayacağını ve yüksek fiyat baskılarının ve dalgalı bir reel ekonomik performansın yaşanacağı yeni bir rejime neden olmasının olası olduğunu belirtti.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faizleri Temmuz ve Eylül aylarında artırma niyetlerini yineleyerek finansal piyasalarla ilgili endişelerin enflasyonla mücadeleyi yolunda çıkaramayacağını işaretlerini verdi.

Yatırımcıların dikkatle izleyeceği bir başka konu ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta kongrede yapacağı yarı yıllık sunumda fiyat baskıları ve para politikasıyla ilgili yapacağı yeni açıklamalarda olacak.

YATIRIMCI ALTINA YÖNELEBİLİR

“Altın, ABD tahvil getirilerinde yaşanan artışa rağmen iyi bir direnç sergiliyor” diyen Guardian Gold Avustralya İş Geliştirme Müdürü John Feeney, “Eğer hisse senetlerinde dramatik bir satış dalgası görürsek yatırımcıların daha korumacı bir yatırım tarzını benimseyerek altın gibi güvenli limanlara yönelmesini görebiliriz. Mevcut kalıcı enflasyon ortamında altının 2000 dolar altında fiyatlandığı herhangi bir seviye bana ucuz görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.