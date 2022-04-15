Altındağ Ali Ersoy’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Ali Ersoy Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde 900 metre kare arsa sahibinin borcu nedeniyle icra yoluyla satılıyor.
Altındağ Ali Ersoy’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 2 milyon TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 20/06/2022
2. Satış Günü : 20/07/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
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