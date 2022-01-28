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Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Elmadağ Kayak Merkezi'ne gitti

Altındağlı gençler, Elmadağ Kayak Merkezi'ne gitti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Elmadağ Kayak Merkezi'ne gitti

Altındağlı gençler yarıyıl tatilini neşe dolu geçiriyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri, Elmadağ Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlendi. Gençlerin neşe dolu kahkahaları Elmadağ'da yankılandı. Gençler bembeyaz karlarda bol bol kartopu oynadı ve kızaklarla kaydı. Başkan Asım Balcı da, Altındağlı gençleri Elmadağ'da yalnız bırakmadı, onların coşkusuna ortak oldu.

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KARNE HEDİYESİNİ HAK ETTİLER
Altındağlı gençlerin dönem boyunca çok çalıştığını, emek verdiğini, bu nedenle de iyi bir karne hediyesini hak ettiğini söyleyen Başkan Balcı, "Altındağlı çocuklarımız tatili en iyi şekilde değerlendirsin, gönüllerince eğlensin istedik. Bu nedenle gençlerimizi gruplar halinde Elmadağ'a getiriyoruz. Burada karın tadını çıkarıyor, kızakla kayıyor, çok eğleniyorlar. Yüzleri güldüyse, mutlu oldularsa, biz de mutluyuz. Kendilerine şimdiden ikinci dönem için başarılar diliyorum." dedi.

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