Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü

Altındağ Belediye Başkanlığı Binası’nın bir bölümü atıl ve kirli haliyle tepki çekiyor.

Bina, Başkent’in ana arterlerinden olan Talatpaşa Bulvarı ile Anafartalar Caddesi arasında yer alıyor. Binanın, Talatpaşa Bulvarı’na bakan giriş kısmı bakımsız haliyle şaşırtıyor. Önceleri Belediye Başkanı Giriş Kapısı olduğu bilinen bölüm şimdilerde adeta çöpten geçilmiyor.

Bulvardan gelip geçen vatandaşlar, Belediye Binası girişinin pis hali karşısında “Bu nasıl belediye, neden temizlenmiyor buralar” diye soruyor. Altındağ Belediyesi’nde bu bölümün artık kullanılmadığı, bu nedenle atıl kaldığı sanılıyor. Vatandaşlar bu yakışıksız görüntünün temizlenmesini istiyor.