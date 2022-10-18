  • BIST 3.868,48
  • Altın 987.462
  • Dolar 18.5821
  • Euro 18.3036
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
» »

Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü

Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
Altındağ Belediye Başkanlığı Binası’nın bir bölümü atıl ve kirli haliyle tepki çekiyor.

Bina, Başkent’in ana arterlerinden olan Talatpaşa Bulvarı ile Anafartalar Caddesi arasında yer alıyor. Binanın, Talatpaşa Bulvarı’na bakan giriş kısmı bakımsız haliyle şaşırtıyor. Önceleri Belediye Başkanı Giriş Kapısı olduğu bilinen bölüm şimdilerde adeta çöpten geçilmiyor. 

Bulvardan gelip geçen vatandaşlar, Belediye Binası girişinin pis hali karşısında “Bu nasıl belediye, neden temizlenmiyor buralar” diye soruyor. Altındağ Belediyesi’nde bu bölümün artık kullanılmadığı, bu nedenle atıl kaldığı sanılıyor. Vatandaşlar bu yakışıksız görüntünün temizlenmesini istiyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
Tacettin Dergahı hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Tacettin Dergahı hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Son Eklenen Videolar
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
Altındağ Belediye Binası’nda yakışıksız görüntü
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Ulucanlar Cezaevi'nin ürperten zindanları
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
Tarihi ve Kültür Mirasımız Ankara Kalesi'nden Manzalar
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
On binlerce taş bebek Kale Mahallesi'nde sergileniyor
Tacettin Dergahı hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Tacettin Dergahı hafta sonu ziyaretçilerini ağırlıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti