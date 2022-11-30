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Altındağ Belediyesi 12 bin 600 litre motorin satın alacak

Altındağ Belediye Başkanlığı ihale ile 12 bin 600 litre motorin satın alacak. alınacak akaryakıtlar Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtılacak.
Altındağ Belediyesi 12 bin 600 litre motorin satın alacak

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediye Başkanlığı ihale ile 12 bin 600 litre motorin satın alacak. 

Akaryakıtın Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, “bölgedeki çiftçileri desteklemek amacıyla” alınacağı ifade edildi. 

Yüklenici motorini Altındağ Belediyesi’nin Tatlar mahallesi mevkiinde bulunan Kurban Kesim alanına teslim edecek.

Altındağ Belediyesi yakıt alım ihalesi 07.12.2022 tarihinde yapılacak.

İlanın detayları için TIKLAYIN. 

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