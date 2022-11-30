Altındağ Belediyesi 12 bin 600 litre motorin satın alacak

Altındağ Belediye Başkanlığı ihale ile 12 bin 600 litre motorin satın alacak. alınacak akaryakıtlar Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki ihtiyaç sahibi çiftçilere dağıtılacak.