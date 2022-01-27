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Altındağ Belediyesi, 300 başarılı öğrenci için “Matematik Kampı” başlattı

Altındağ Belediyesi, bu yıl LGS’ye girecek 300 başarılı öğrenci için “Matematik Kampı” başlattı. 
Altındağ Belediyesi, 300 başarılı öğrenci için “Matematik Kampı” başlattı

Altındağ Belediyesi, bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler için matematik kampı başlattı. Kampa Altındağ’da ikamet eden 300 başarılı öğrenci katıldı. Öğrenciler Şair Baki Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Matematik Kampı’na büyük ilgi gösterdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağlı gençlerin başarısı için gereken desteği her zaman verdiklerini ifade etti. 

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“BAŞARILI OLACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM” 

Altındağlı gençlerin kendilerinden bu konuda talepte bulunduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Onlar istedi, biz yaptık. Yeni nesil sorular oldukça zorlayıcı... Bu konuda bizden yardım ve destek istediler. Biz de gerekeni yaptık. LGS’ye girecek olan 300 başarılı çocuğumuzu matematik kampında buluşturduk. Öğrencilerin ilgisi çok güzeldi, anlayamadıkları yerleri öğrenme imkanı buldular. Hepsinin eline, emeğine sağlık... Başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum” dedi.

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