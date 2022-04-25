Altındağ Belediyesi ihale ile ilaç satın alacak

Başkent’te Altındağ Belediyesi ilaç satın alımı ihalesine çıktı. İhaleyi Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yapıyor. İhale ile belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi malzeme satın alınacak.