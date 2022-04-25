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Altındağ Belediyesi ihale ile ilaç satın alacak

Başkent’te Altındağ Belediyesi ilaç satın alımı ihalesine çıktı. İhaleyi Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yapıyor. İhale ile belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi malzeme satın alınacak.
Altındağ Belediyesi ihale ile ilaç satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Altındağ Belediyesi ilaç satın alımı ihalesine çıktı.

İhaleyi Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yapıyor. 

İhale ile belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi malzeme satın alınacak. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 09.05.2022

Altındağ Belediyesi ilaç ihalesi ile ilanın detayları için TIKLAYIN

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