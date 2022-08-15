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Altındağ Belediyesi nem dengeleme cihazı satın alacak

Altındağ Belediyesi, 6 adet nem dengeleme cihazı satın alacak. Belediye alım için ihaleye çıktı. Alınacak olan nem dengeleme cihazları Hacı Bayram Veli Müzesi’nde kullanılacak.
Altındağ Belediyesi nem dengeleme cihazı satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediyesi, 6 adet nem dengeleme cihazı satın alacak. 

Belediye alım için ihaleye çıktı. 

Alınacak olan nem dengeleme cihazları belediye ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği açılacak olan Hacı Bayram Veli Müzesi’nde kullanılacak. 

İhale 24.08.2022 tarihinde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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