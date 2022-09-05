Altındağ Belediyesi tabela ve totem satın alacak

Altındağ Belediye Başkanlığı tabela, totem, yönlendirme levhası ve pano alımı için ihaleye çıktı. İhale 26.09.2022 tarihinde yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediye Başkanlığı tabela, totem, yönlendirme levhası ve pano alımı için ihaleye çıktı.

İhale 26.09.2022 tarihinde yapılacak.

İhale ile alınacak olan malzemeler şöyle ifade edildi: “Led Işıklı Alın Tabela 5 Totem 2 Yan cephe ışıksız logolu kutu harf 5 Gümüş paslanmaz Krom Işıksız Alın Tabela 1 25x10 cm İsimlik 200 28x28 cm Personel kapı isimliği 250 4x7 cm Kapı Numaraları 500 Makam Kapı İsimliği 30 70x100 Afişlik Pano 100 50x70 Afişlik Pano 50 A4 Afişlik Pano 250 Kat Yönlendirme 70x100 30 Kumlu Cam Giydirme 2500 Baskılı Folyo Baskı ve uygulama 3000 8 mm Dekota Üzeri Folyo Baskı 2500 Aliminyum Karkaslı Lightbox Pano 1500 One Way Vision Baskı 400”

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